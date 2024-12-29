Suriye ve Irak’ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı, son operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.” denildi.



Açıklamada terörle mücadele operasyonlarının süreceği vurgulandı.