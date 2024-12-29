Suriye ve Irak’ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak’taki operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Suriye ve Irak’ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve ’ın kuzeyindeki operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, son operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.” denildi.

Açıklamada terörle mücadele operasyonlarının süreceği vurgulandı.

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