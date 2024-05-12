Suriye ve Irak’ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonları sürüyor.



Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.



Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok.” denildi.