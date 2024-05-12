Suriye ve Irak’ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suriye ve Irak’ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine yönelik sınır ötesi operasyonları sürüyor.

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde ise sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok.” denildi.

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