Suriye ve Irak’ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde 4 PKK/YPG’li, Irak’ın kuzeyinde ise 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suriye ve Irak’ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

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ve ’ın kuzey bölgelerinde operasyonlar sürüyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlık açıklamasında terörle mücadelenin süreceği vurgusu yapıldı.

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