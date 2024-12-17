Suriye ve Irak’ta 6 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde 4 PKK/YPG’li, Irak’ın kuzeyinde ise 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerinde operasyonlar sürüyor.
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi.
Bakanlık açıklamasında terörle mücadelenin süreceği vurgusu yapıldı.
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