Suriye ve Irak’ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.



Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.” denildi.