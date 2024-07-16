Suriye ve Irak’ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.” denildi.
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