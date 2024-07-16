Suriye ve Irak’ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta ise 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suriye ve Irak’ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

ve ’nin kuzey bölgelerindeki operasyonları sürüyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.” denildi.

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