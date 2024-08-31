Suriye ve Irak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 6 teröristin etkisiz hale getildiğini duyurdu.

Suriye ve Irak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

ve 'nin kuzey bölgelerinde terör operasyonları sürüyor.

'den yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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