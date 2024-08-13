Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem: Türkiye'den de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Hama bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Yerin 19 kilometre derinliğinde olan deprem Türkiye’nin en güneyindeki Hatay’da ve Gaziantep'te hissedildi.

Depremin ardından Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşandı. Depremi hissedenler, endişeyle evlerinden çıkarak sokaklara döküldü.

Şu ana kadar depremle ilgili can kaybı ya da büyük çapta maddi hasar bildirilmedi.

HATAY VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre kentte deprem nedeniyle olumsuz bir durumun meydana gelmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı ilçe merkezine AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."



Söz konusu ilçede bazı vatandaşların endişeli anlar yaşadığı görüldü.



Sarsıntının ardından sokağa çıkan vatandaşlardan Cemil İbiş, şiddetli bir sarsıntı yaşadıklarını anlattı.



İbiş, evlere girmeye çekindiklerini söyledi.

KİLİS VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Kilis Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Suriye Hama'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. Deprem nedeniyle ilimizde can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada incelemelere devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileriz." ifadeleri kullanıldı.