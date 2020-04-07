Suriye'de 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz atışı yapan 1 terörist ile Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:



"Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

