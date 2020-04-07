Suriye'de 9 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı 07.04.2020 - 09:31

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz atışı yapan 1 terörist ile Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." 

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