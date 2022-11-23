Suriye'de DAEŞ operasyonu: 7 terörist yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonuyla Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında sözde Cerablus hücre sorumlusu Muhammed Al Shrada ile sözde Cerablus lojistik sorumlusu Ebu Mahmud kod adlı Ali Temur'un da yer aldığı 7 DAEŞ terör örgütü mensubu yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Suriye Görev Gücü Cerablus ve Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Suriye Cerablus ve Bab bölgesinde 11 Kasım'da icra edilen operasyonda yakalanan 17 DAEŞ silahlı terör örgütü mensubu sevk edildikleri yerel adli makamlar tarafından tutuklandı.



Konuyla ilgili devam eden çalışmalarda, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve alınan ifadeler sonucunda, DAEŞ terör örgütünün sözde Şam vilayeti sorumluları tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Suriye Milli Ordusu gruplarına, Şurta Güvenlik Teşkilatına yönelik Suriye Cerablus'ta hücre oluşturulduğu ve eylem hazırlığı içerisinde olunduğu bilgisi elde edildi.



Bu kapsamda, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde, Suriye Görev Gücü Cerablus Jandarma Danışman Komutanlığı unsurları tarafından, Suriye Cerablus bölgesinde 19 Kasım'da icra edilen operasyonda, aralarında sözde Cerablus hücre sorumlusu ve mayın/EYP eğitmeni Muhammed Al Shrada ile sözde Cerablus lojistik sorumlusu Ebu Mahmud kod adlı Ali Temur'un da bulunduğu 7 DAEŞ silahlı terör örgütü mensubu yakalandı.



Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 canlı bomba yeleği, canlı bomba yeleği için hazırlanmış çivilerle desteklenmiş 45 kilogram TNT patlayıcı içerikli 6 bomba düzeneği, 30 elektrikli fünye, 27 metre infilaklı fitil, 12 zaman ayarlı bomba elektronik devre kartı, 6 kalaşnikof piyade tüfeği, 611 fişek, 2 el bombası ve çok sayıda bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.



Operasyonda 3 canlı bomba ve 13 ayrı bombalı eylemde kullanılabilecek patlayıcılar ile düzeneklerinin ele geçirilmesi sonucu eylem engellendi.

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