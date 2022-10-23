Suriye'de DAEŞ operasyonu: 9 terörist yakalandı

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da 4'ü sözde yönetici 9 DAEŞ'li terörist yakalandı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, DAEŞ'in Suriye'deki sözde eylem birimlerince örgüt mensuplarına canlı bomba, sabotaj, saldırı, el yapımı patlayıcı (EYP), suikast ve istihbarat eğitimi verildiği, teröristlerin yakın zamanda El Bab ve Türkiye'ye yönelik eylem arayışı içinde oldukları belirlendi.



Bu kapsamda Suriye'nin El Bab bölgesinde dün icra edilen operasyonlarda örgütün suikast/infaz sorumlusu ve aynı zamanda Suriye/Şam/Maddava bölgesi sözde örgüt "Şer-i Emir"i "Abu Mushap" kod adlı teröristin yardımcısı ile 2 lojistik sorumlusu ve mali işler sorumlusunun da aralarında olduğu 9 terörist gözaltına alındı.



Sevk edildikleri yerel mahkemece tutuklanan teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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