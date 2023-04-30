Suriye'de iki polis şehit

SON DAKİKA HABERİ: Tel Abyad bölgesinde PKK-PYD terör örgütünün gizlediği patlayıcılara müdahale sırasında iki polis memuru şehit düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Suriye'de iki polis şehit

Son dakika haberi! 

Suriye Tel Abyad'da iki memuru oldu.

Şanlıurfa Valiliği, Tel Abyad bölgesinde PKK-PYD terör örgütünün gizlediği patlayıcı malzemeler tespit edildiğini, olaya müdahale sırasında patlayıcıların infilak ettiğini açıkladı.

Patlama sonuu iki polis memuru şehit düştü. Olayda 1 Suriye yerel polisi şehit olurken, 4’ü yerel 7’si Türk 11 polis ise yaralandı.

BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Şırnak-Uludere kara yolu Balveren beldesi mevkisinde yaşanan elim otobüs kazasında şehit düşen 2 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim, şehitlerimizin ailelerine sabrı cemil ihsan eylesin. Makamları ali olsun." ifadesini kullandı.

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