Suriye'de iki polis şehit

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Suriye Tel Abyad'da iki polis memuru şehit oldu.



Şanlıurfa Valiliği, Tel Abyad bölgesinde PKK-PYD terör örgütünün gizlediği patlayıcı malzemeler tespit edildiğini, olaya müdahale sırasında patlayıcıların infilak ettiğini açıkladı.



Patlama sonuu iki polis memuru şehit düştü. Olayda 1 Suriye yerel polisi şehit olurken, 4’ü yerel 7’si Türk 11 polis ise yaralandı.

BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Şırnak-Uludere kara yolu Balveren beldesi mevkisinde yaşanan elim otobüs kazasında şehit düşen 2 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim, şehitlerimizin ailelerine sabrı cemil ihsan eylesin. Makamları ali olsun." ifadesini kullandı.