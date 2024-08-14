Suriye'de rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye harekat alanında rahatsızlanan Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç'un şehit olduğunu duyurdu.

Suriye'de rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

harekat alanında rahatsızlanan asker oldu.
 
'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in taziye mesajına yer verildi.

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"29 Temmuz 2024 tarihinde Suriye harekat alanında yaptığı görev dolayısıyla rahatsızlanarak şehit olan kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

TÜRKİYE HABERLERİ

Cezaevinden izinli çıkıp yüzerek Meis'e kaçmaya çalıştı

Cezaevinden izinli çıkıp yüzerek Meis'e kaçmaya çalıştı

İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

Flake’den seçim mesajı: ABD’deki seçimin sonucu ilişkileri etkilemez

Flake’den seçim mesajı: ABD’deki seçimin sonucu ilişkileri etkilemez

Arguvan’da çıkan yangın meyve ağaçlarına zarar verdi

Arguvan’da çıkan yangın meyve ağaçlarına zarar verdi

Para yüklü çantasını kaybeden yaşlı adamın yardımına zabıta yetişti

Para yüklü çantasını kaybeden yaşlı adamın yardımına zabıta yetişti

İHA destekli firari hükümlü operasyonu

İHA destekli firari hükümlü operasyonu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...