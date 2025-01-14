Suriye’de saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan teröristlere yönelik operasyon yapıldığını bildirdi.
Operasyonda 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlık açıklamasında, “Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek.” denildi.
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