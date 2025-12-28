Suriye’de Tartus ve Lazkiye’ye ordu birlikleri gönderildi

Suriye'nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde başlayan hükümet karşıtı protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından ordu birlikleri kent merkezlerine girdi. Suriye Savunma Bakanlığı, "yasa dışı grupların" artan saldırıları karşısında güvenliği yeniden tesis etmek amacıyla ordu birliklerinin Lazkiye ve Tartus kentlerine girdiğini duyurdu.

Suriye İçişleri Bakanlığı ise güvenlik güçlerini hedef almanın kanunen ağır bir suç olduğunu vurgulayarak, olaylara karışanların takip edileceğini ve gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını duyurdu.



3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Lazkiye Valiliği, protestocuların arasına sızan devrik rejim unsurlarının kamu mallarına büyük zarar verdiğini, çıkan çatışmalarda biri güvenlik personeli olmak üzere toplam 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin de yaralandığını belirtti. Brimo, öğle saatlerinde başlayan protestoların durulduğunu ve şu anda durumun sakin olduğunu söyledi.

SALDIRININ ARDINDAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU



Devrik Baas rejimine yakınlığıyla da bilinen Suriye ve Yurt Dışındaki Aleviler İslam Konseyi Başkanı Gazal Gazal, Humus'ta terör örgütü DAEŞ'ın Alevi toplumuna ait bir mahalledeki camiye düzenlediği saldırı sonrası, "siyasi federasyon ve kendi kaderini tayin hakkı" talebiyle gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Gazal'ın çağrısı üzerine bugün Lazkiye ilinin Ziraat Kavşağı ve Ezheri Kavşağı, Ceble ilçesinin Amara Kavşağı ve Hastane Mahallesi Kavşağı, Kardaha ilçesinin Merice Kavşağı, Banyas ilçesinin El-Kusur Kavşağı, Tartus ilçesinin Saadi Kavşağı ve Humus ilinin Misyaf ilçesi, Vadi ez-Zeheb, İmam Ali bin Ebu Talib Camii Meydanı, Zehra Mahallesi ve Hama ilinin Vadi Uyun bölgelerinde binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi.