Suriye’de Türk bayrağına saldıran yakalandı, azmettiricilerin ismini verdi

Kayseri’de 30 Haziran gecesi yaşanan istismar gerginliği sonrası diğer illere sıçrayan olayların ardından Suriye’nin kuzeyinde Türk plakalı araçlar hedef oldu, Türk bayrağı yakıldı.



Ankara tarafından yakından takip edilen olayları gerçekleştirenler belirlendi.

Güvenlik kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki El Bab şehrinde Türk bayrağına yönelik saldırıyı gerçekleştiren saldırganın yakalandığını bildirdi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ



2007 doğumlu olduğu belirlenen saldırgan, ifadesinde suçunu itiraf etti. “Türk bayrağına saldırdım çok pişmanım, Türk halkından özür diliyorum.” diyen saldırgan, ifadesinde kendisini azmettiren akrabalarının adını verdi.



“PROVOKATİF EYLEME İZİN VERİLMEYECEK”



Güvenlik kaynakları tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sağladığı güvenli koridorda düzeni bozmak isteyen hiçbir provokatif eyleme izin verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en büyük değerlerinden olan Türk bayrağına karşı yapılan saygısızlık asla affedilmeyecektir. Türk bayrağına zarar veren her kim olursa olsun cezasını eninde sonunda çekecektir. Milli İstihbarat Teşkilatı, yarına bırakır ama Türk bayrağına el sürenlerin asla yanına bırakmaz.” denildi.