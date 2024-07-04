Suriye'de Türk bayrağına saldırı | MSB: Bu eylemlere hiçbir şekide izin verilmeyecektir, gerekli önlemler alınmıştır

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye’nin bazı kentlerinde ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde yaşananlar Bakanlık tarafından yakından takip ediliyor.



Bakanlık, Suriye’de Türkiye aleyhine yaşanan olaylarla ilgili olarak provakatif eylemlerin yakından takip edildiğini dile getirdi. "Bu eylemlere yönelik gerekli önlemler alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir." ifadelerini kullanan Bakanlık kaynakları, "O gün yaşanan olaylar bittikten ve kontrol altına alındıktan sonra akşam saatlerinde sanki olaylar yeni başlamış ve devam ediyormuşçasına sosyal medyadan yoğun paylaşımlar yapılmıştır. Bunun için sosyal medya üzerinden yapılacak provokasyonlara özellikle dikkat edilmesi önem arz etmektedir." dedi.



Kaynaklar, şu an Suriye harekat alanında herhangi olumsuz bir durumun olmadığının da altını çizdi.



SURİYE İLE İLİŞKİLER



Bakanlık kaynakları, Türkiye ve Suriye arasındaki son açıklamalar sonrası sahadaki son duruma ilişkin sorulara şu yanıtı verdi:



“Türkiye, meşru müdafaa hakkı kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye’de bulunmaktadır. Türkiye, Suriye’de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu etmektedir."



25 BİN UZMAN ALIMI SÜRECİ



Bakanlık kaynakları, TSK’ya 25 bin Uzman Erbaş temini ile ilgili sorulara da “Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024-2 Dönem) Uzman Erbaş Temini kapsamında; 03-30 Haziran 2024 tarihleri arasında 115.883 adayın başvurusu alınmış, adayların değerlendirme süreci devam etmektedir. Bu rakam talebin neredeyse 5 katına tekabül etmektedir. Müteakip süreç; Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat, Sağlık Muayene İşlemleri, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması İşlemleri ve Sınıflandırma aşamalarından oluşmaktadır.” cevabını verdi.



SUUDİ ARABİSTAN SAVUNMA BAKANI'NIN ZİYATETİ



Bakanlık kaynakları, Suudi Arabistan Savunma Bakanı’nın Ankara ziyaretine ilişkin ise “Suudi Arabistan, bölgemizin önemli bir aktörüdür. Suudi Arabistan ile askeri ilişkileri ve savunma sanayii alanlarında iş birliğini geliştirmeye önem veriyoruz. Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu kapsamında kendi yerli üretimini artırma hedefi doğrultusunda müşterek projeler üzerinde çalışmayı arzu ediyoruz. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman El-Suud’un ülkemizi ziyareti ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele alma ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunma imkânı yaratmıştır.” açıklamasını yaptı.



TSK’DAKİ KANUNLARDAKİ DEĞİŞİKLİK



Bakanlık kaynakları, TSK ile ilgili bazı kanunlarda yapılan değişiklerin neler getirdiğine dair sorulara şu cevapları verdi:



“Bu düzenlemelerin çoğu uyum kapsamında daha önce yönetmelik ile düzenlenen hususların kanunla düzenlenmesinden ibarettir. Yeni olarak ilgili kanunlara eklenen hususlardan önem arz eden bir kaçından bahsedecek olursak;



-Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin, radyo, televizyon, internet, sosyal medya vb. vasıta yoluyla yayınlanması veya açıklanmasıyla oluşabilecek güvenlik zafiyetinin önüne geçilmesi amaçlanmakta,



-Uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam disiplin cezalarının ilişik kesme işlemine esas teşkil etmesi durumunda mahkemelerce denetlenebilmesine imkân sağlanmakta,



-Uzman çavuşlarımızın görev ihtiyacından dolayı kullanamadıkları yıllık izinlerini subay ve astsubaylarda olduğu gibi altmış günü geçmemek üzere müteakip sene içinde kullanabilmeleri sağlanmakta,



-Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda görev yapan uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin başta görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe halleri olmak üzere sözleşme fesih nedenlerinin ve bu hallerde uygulanacak yaptırımların kanunla düzenlenmesi sağlanmaktadır. “



TASARRUF TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARININ GÖSTERİ UÇUŞLARI



Bakanlık kaynakları, tasarruf tedbirleri kapsamında Solotürk ve Türk Yıldızları'nın milli bayramlarda gerçekleştirdiği gösteri uçuşlarının iptal edildiğine dair iddialara ise “Yurt dışı hava gösterileri mevcut programda planlandığı gibi icra edilecektir. 20 Temmuz’da KKTC’de Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Ankara’da Türk Yıldızları, İstanbul’da SOLOTÜRK uçuşları icra edilecektir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Cumhurbaşkanlığı programına göre planlanmaya devam etmektedir. Yurt içinde yukarıda yazılı olanlar haricinde uçuşlar icra edilmeyecektir.” dedi.