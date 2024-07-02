Suriye'de Türk bayrağına saldırı: Suriyeli komutandan provokasyon uyarısı

II. Kolordu Komutanı Fehim İsa, Suriye’de Türkiye kontrolündeki bölgelerde meydana gelen olaylar ile ilgili “Hataya hata ile karşılık vermemeliyiz” dedi.



Pazar günü Kayseri’de ve ardından Suriye’de meydana gelen karışıklıklar ile ilgili “Provokatörlere uymamamız gerek” diyen İsa, “Özgürleştirilmiş bölgelerde görevini yerine getiren Türk kardeşlerimize saldıran kamu malları ile özel mülklere zarar vermen provokatörlere uymamamız gerek fitne ateşi yakan fitneye körük ile gidenlerin peşine takılmamamız gerek Türk bayrağına saygılı olmamız gerek mübarek devrim bayrağımızın bizim için kutsal olduğu gibi Türk bayrağı da Türk kardeşlerimiz ve bizim için kutsal ve önemlidir son olarak özgür halkımızı akıllı ve bilinçle olmaya davet ediyoruz özgürleştirilmiş bölgeleri belirsizliğe sürüklememeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.