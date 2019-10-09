Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı harekat artık an meselesi.

Türk Silahlı Kuvvetleri başta Akçakale ve Ceylanpınar olmak üzere sınıra büyük miktarda yığınak yaptı. Askerler gelecek emirle birlikte zırhlı birliklerin takviyesiyle sınırı geçecek.

Ancak bu Türkiye'nin, iç savaşın 9 yıldır devam ettiği Suriye topraklarına yönelik ilk harekatı değil. Türkiye ilk olarak 24 Ağustos 2016'da "Fırat Kalkanı Harekatı"nı başlattı.

Türk birlikleri operasyonun ilk gününde, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçesi, 23 Şubat 2017'de ise Bab ilçesini DAEŞ'ten kurtardı.

İki ilçe arasındaki 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşim yerlerini 217 günde teröristlerden arındırıldı. 29 Mart'ta sona eren operasyon süresince 3 binden fazla DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirildi.



Başarıyla tamamlanan bu harekatın ardından Afrin'deki terör yuvaları hedef alındı. 20 Ocak 2018'de saatler 17.00'yi gösterirken "Zeytin Dalı Harekatı"nın başladığı duyuruldu.



Harekat kapsamında 4 bin 500'den fazla teröristi etkisiz hale getiren TSK güçleri, 200'den fazla meskun mahali de terör örgütü üyelerinden ardındırdı. 2 bin kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.



Kısa bir süre içerisinde başlaması beklenen (TSK'nın deyimiyle müteakip) harekata, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında görev alan askerler katılacak.



Bu harekatın tamamlanmasının ardından 911 kilomtre uzunluğundaki Suriye sınırı tamamen terörden arındırılarak fiili güvenli bölge oluşturulmuş olacak.



İki harekatta da sivillerin zarar görmemesi için gerekli hassasiyeti gösteren Türkiye, operasyonlarını "Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı" çerçevesinde yürüttü.



FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKATA GERİ SAYIM

