Suriye'de üst düzey DAEŞ lideri öldürüldü

Suriye yönetimi, ABD öncülüğündeki koalisyonla koordinasyon içinde yürütülen bir operasyonda DAEŞ’in üst düzey yöneticilerinden birinin öldürüldüğünü açıkladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, güvenlik ve istihbarat birimlerinin “hassas bir güvenlik operasyonu” gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Terörist Muhammed Şehade, bilinen adıyla Ebu Ömer Şeddad, etkisiz hale getirildi. Şeddad, Suriye’deki önde gelen DAEŞ liderlerinden biri olarak kabul ediliyordu.” denildi.

Operasyonun, ulusal güvenlik kurumları ile uluslararası ortaklar arasındaki iş birliğinin etkinliğini teyit ettiği vurgulandı.

DAEŞ'E ÇİFTE DARBE

Yetkililer, bu gelişmeden saatler önce Şam yakınlarında düzenlenen ayrı bir operasyonda, Ebu Ömer Tabiyya olarak bilinen Taha el-Zubi’nin ve beraberindeki bazı kişilerin yakalandığını duyurdu.

ABD ASKERLERİNİN ÖLDÜĞÜ SALDIRI

Öte yandan 13 Aralık’ta düzenlenen bir saldırıda iki ABD askeri ile bir ABD’li sivil hayatını kaybetmişti.

Washington, saldırının Suriye’nin Palmira bölgesinde tek başına hareket eden bir DAEŞ mensubu tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Bunun ardından ABD güçleri, Suriye’de çok sayıda DAEŞ hedefini vurdu.