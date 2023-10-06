Suriye'de yaralanan polis memuru şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye Dabık üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roketli saldırında kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek'in şehit olduğunu duyurdu.

Şehit polis, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek, 5 Ekim 2023 günü Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Kalkanı Harekatı Suriye Dabık üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan roketli saldırı sonucunda şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun.''