Suriye'de yasadışı seçim: "Türkiye-ABD kafa kafaya gelir" uyarısı

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütünün sözde seçim girişimi ertelendi.



Ankara'nın beklentisi ise seçimlerin tamamen iptal edilmesi.



SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Türkiye ilk kırmızı çizgisini ABD'ye çekti.



Seçimler yapılırsa "Türkiye ile ABD kafa kafaya gelir" uyarısı yapıldı.



Ankara seçimleri terör örgütünü meşrulaştırma ve bölgede teröristan kurma oyunu olarak görüyor. Kesinlikle izin verilmeyeceğinin de altı çizilirken Türkiye, seçimlerin engellenmesi için çok yönlü bir diplomasi trafiği izledi.



Ülkelerin istihbarat örgütleri özel notla uyarıldı.



ŞAM İLE TEMASLA



Seçimlerin iptali edilmesi için Şam ile temaslar da önemli.



İstihbarat örgütleri arasındaki 4’lü toplantı geçen eylül ayı için planlanmıştı. Ancak Şam yönetimi Türkiye’nin askerlerini çekmesi şartını öne sürerek son anda katılmama kararı verdi.



Ankara’nın bu konudaki politikası önşartsız masaya oturulması olduğu belirtiliyor.



TAMAMEN ÇEKİLECEK Mİ?



ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken “Donald Trump başkan seçilirse ABD, Suriye'den çekilir mi?” sorusu da gündemde.



Güvenlik kaynakları yeni dönemde bir politika değişikliği beklemiyor. İran ve Rusya bölgedeyken ABD’nin çekilmesi gerçekçi bulunmuyor.

