Suriye'de yeni dönem | MSB kaynakları: İhtiyaçlara göre birlikler yer değiştirebilir

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını düzenlendi.

Terörle mücadele operasyonları, Suriye'deki yeni döbnem ve bedelli askerlik ceplerine ilişkin açıklama yapan MSB kaynakları, son bir haftada 69 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



"Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin uyguladığı baskı ve şiddet sebebiyle Suriye halkı zorla yerinden edilmiş, toprakları terör örgütleri tarafından işgal edilerek doğal kaynakları sömürülmektedir." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada "Yeni bir dönemin başladığı Suriye’de işgal edilen toprakların terör örgütlerinden kurtarılarak gerçek sahiplerine verilmesi, göçe zorlanan Suriye halkının gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması gerektiğini, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile sınırlarımıza tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG/SDG ve DAEŞ'in Suriye ve Irak’taki tüm unsurlarına karşı aldığımız önleyici ve yok edici tedbirlerle mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." denildi.



TSK’NIN FAALİYETLERİ



Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son durum ve TSK’nın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin ise Suriye Ordusu’nun savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında Suriye yönetimiyle temas ve karşılıklı çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.



TSK’nın Suriye’deki görevinin devam ettiği vurgulanan açıklamada "İhtiyaçlara göre; Suriye’de bulunan birliklerimizin konuş değişikliğine gitmesi veya farklı bölgelerde görevlendirilmeleri söz konusu olabilir." ifadeleri kullanıldı.

IRAK’IN KUZEYİNDE TERÖRLE MÜCADELE



Bakanlık kaynakları, kilidin kapatılmasının ardından Irak’ın kuzeyindeki son duruma ilişkin de bilgi verdi.



"Daha önce kilidin kapatıldığını ve bölgede yapılacak işlerin henüz bitmediğini ifade etmiştik. Bununla birlikte kontrol altına aldığımız bölgede arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir." ifadelerini kullanan MSB kaynakları, "Tespit ettiğimiz mağara, sığınak, barınak ve depoları kullanılamaz hale getirmeye devam ediyoruz. Ayrıca terör örgütü tarafından çok miktarda tuzaklanan mayın/EYP’leri tespit ve imha faaliyetlerimiz sürmektedir. Bu faaliyetlerin yanı sıra orada görev yapan birliklerimizin emniyetine yönelik tahkimat faaliyetlerimiz devam etmektedir. Çalışmalarımız Iraklı makamlarla koordineli şekilde sürmektedir. Harekat icra ettiğimiz bölgenin güneyinde ve yerleşim yerlerinde onların da tedbirler almakta olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz." dedi.