Suriye'de yeni dönem | MSB kaynakları: İhtiyaçlara göre birlikler yer değiştirebilir
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), terörle mücadele ve Suriye'deki son gelişmelerle ilgili yeni açıklamalar geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın Suriye'deki görevinin devam ettiğinin bildiği açıklamada "İhtiyaçlara göre birlikler yer değiştirebilir." denildi. Bakanlık kaynakları son dönemde bazı sosyal medya hesapları üzerinden "Kışlasız Bedelli" başlığı ile dolaşıma sokulan iddiaları yalanladı.
Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını düzenlendi.
Terörle mücadele operasyonları, Suriye'deki yeni döbnem ve bedelli askerlik ceplerine ilişkin açıklama yapan MSB kaynakları, son bir haftada 69 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"Terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG’nin uyguladığı baskı ve şiddet sebebiyle Suriye halkı zorla yerinden edilmiş, toprakları terör örgütleri tarafından işgal edilerek doğal kaynakları sömürülmektedir." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada "Yeni bir dönemin başladığı Suriye’de işgal edilen toprakların terör örgütlerinden kurtarılarak gerçek sahiplerine verilmesi, göçe zorlanan Suriye halkının gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması gerektiğini, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile sınırlarımıza tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG/SDG ve DAEŞ'in Suriye ve Irak’taki tüm unsurlarına karşı aldığımız önleyici ve yok edici tedbirlerle mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." denildi.
TSK’NIN FAALİYETLERİ
Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son durum ve TSK’nın bölgedeki faaliyetlerine ilişkin ise Suriye Ordusu’nun savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında Suriye yönetimiyle temas ve karşılıklı çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
TSK’nın Suriye’deki görevinin devam ettiği vurgulanan açıklamada "İhtiyaçlara göre; Suriye’de bulunan birliklerimizin konuş değişikliğine gitmesi veya farklı bölgelerde görevlendirilmeleri söz konusu olabilir." ifadeleri kullanıldı.
IRAK’IN KUZEYİNDE TERÖRLE MÜCADELE
Bakanlık kaynakları, kilidin kapatılmasının ardından Irak’ın kuzeyindeki son duruma ilişkin de bilgi verdi.
"Daha önce kilidin kapatıldığını ve bölgede yapılacak işlerin henüz bitmediğini ifade etmiştik. Bununla birlikte kontrol altına aldığımız bölgede arama-tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir." ifadelerini kullanan MSB kaynakları, "Tespit ettiğimiz mağara, sığınak, barınak ve depoları kullanılamaz hale getirmeye devam ediyoruz. Ayrıca terör örgütü tarafından çok miktarda tuzaklanan mayın/EYP’leri tespit ve imha faaliyetlerimiz sürmektedir. Bu faaliyetlerin yanı sıra orada görev yapan birliklerimizin emniyetine yönelik tahkimat faaliyetlerimiz devam etmektedir. Çalışmalarımız Iraklı makamlarla koordineli şekilde sürmektedir. Harekat icra ettiğimiz bölgenin güneyinde ve yerleşim yerlerinde onların da tedbirler almakta olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz." dedi.
BEDELLİ ASKERLİK
Bakanlıktan yapılan açıklamada 2025 yılında bedelli askerlik uygulaması çerçevesinde silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerlerinin belirlendiği duyuruldu.
Yükümlüler sonuçlar e-Devlet kapısından veya askerlik şubelerinden öğrenilebilecek. Talep edilmesi halinde celp dönemi değişikliği de E-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden yapılabilecek.
Bakanlık kaynakları son dönemde bazı sosyal medya hesapları üzerinden "Kışlasız Bedelli" başlığı ile dolaşıma sokulan iddiaları yalanladı. Kaynaklar bedelli askerlik uygulamasında her hangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını belirtti.
Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani kışlasız bedelli askerliği yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.” dedi.
GKRY’NİN 5. PARSELDE SONDAJ ÇALIŞMASI İÇİN NAVTEX YAYIMLAMASI
MSB kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada bulunan 5’inci parselde sondaj çalışması için Navtex yayımlamasıyla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:
“GKRY tarafından yayımlanan seyir ikazı, Deniz Yetki Alanımızın dışında ve 11,5 mil yani yaklaşık 22 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Bu kapsamda, bahse konu geminin 19 Ocak 2025 tarihinde başlayan faaliyetlerini yakından takip etmekteyiz.
Ülkemizin ve KKTC’nin hak ve menfaatleri kararlılıkla savunulmaya devam edilecek, kıta sahanlığımıza karşı yapılacak ihlal sahada derhal engellenecektir.
Devletimiz herkesten fazla bilir. Konuyu tüm boyutlarıyla değerlendirerek atılması gereken adımları belirler. Zamanı gelince o adımları atar."
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