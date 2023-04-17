Suriye'deki iki askeri üsse saldırı | Akar: 10 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine gerçekleştirilen terör saldırıları ile gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde 4 askerin yaralandığı saldırısına misliyle karşılık verildiğini ve 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Akar, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini dile getirerek, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." dedi.



"HAYRET VE ÜZÜNTÜYLE TAKİP EDİYORUZ"

Bakan Akar şöyle devam etti:

"Biz terörle mücadele dedikçe, bu teröristlerin inlerine girdikçe başka yerlerden ses geliyor. İçeriden ses geliyor. Bunları hayetle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Bir gaflet var. Gençlerimizin sloganlarından başka manalar çıkarmak iyi niyetle açıklanamaz. Bu bir çarpıtmadır. Bizim tek hedefimiz milletimize karşı silah çeken teröristlere karşıdır."

