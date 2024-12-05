Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişine MSB'den açıklama

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Suriye'deki çatışmalara ilişkin sürecin yakından takip edildiğini açıklayan Bakanlık kaynakları, "Bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik birliklerimiz tarafından gerekli tüm tedbirler alınmakta, sürecin en başından itibaren bölgedeki muhataplarımızla yakın iş birliği ve koordinasyona devam edilmektedir." dedi.



Açıklamada, yaşanan son gelişmeler ve ortaya çıkan durumun muhalefetin talepleri ve rejimin bunları dikkate almaması nedeniyle uzun süredir çözülemeyen ve Suriye’nin iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunlar olduğuna işaret edildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler vurgulandı:

"Suriye’nin kuzeyindeki harekât bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyduğumuzu, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi, Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklediğimizi, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki istikrarsızlıktan faydalanmasına izin vermeyeceğimizi ve bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." denildi.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI



MSB, son bir haftada 53, 1 Ocak'tan bu yana ise toplam 2 bin 664 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi.

