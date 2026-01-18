Suriye'deki operasyon Ankara'nın yakın takibinde. Güvenlik kaynakları: Talep olursa askeri destek verilir

Suriye'de önce Halep ardından Rakka'da yaşanan çatışmalar Ankara'nın yakın takibinde.

Güvenlik kaynaklarına göre, Şam yönetiminin ve entegrasyon sürecini destekleyen Türkiye’nin barışçıl çözüm yolunu tercih etmesi, SDG/YPG tarafından fırsat olarak değerlendirildi.

“KANDİL YPG'YE ÇATIŞMAYI DAYATTI”

Kaynaklar, terör örgütü YPG'nin, entegrasyon sürecini Terörsüz Türkiye sürecine karşı bir koz olarak kullanmaya kalktığını da belirtti.

Terör örgütünün Kandil’deki şahin kanadı, bazı ülkelerin de telkinleri ile SDG/YPG'nin çatışma yoluna gitmesini dayattı.

FIRAT'IN DOĞUSUNDA OPERASYON UYARISI

Ancak SDG/YPG, Suriye ordusu karşısında Deyr Hafır, Tabka ve Rakka’nın güneyindeki Mansura kasabası başta olmak üzere birçok kritik noktayı kaybetti.

Bu gelişmeyi değerlendiren Güvenlik kaynakları, SDG/YPG'nin Suriye yönetimi karşısında 10 Mart’a göre daha zayıf bir pozisyonda olduğunu bildirdi.

Kaynaklar, SDG/YPG'nin müzakere masasına oturmadığı takdirde Fırat’ın doğusunda da operasyona maruz kalabileceğini belirtti.

“SURİYE YÖNETİMİ TALEP EDERSE ASKERİ DETSEK VERİLEBİLİR"

Türkiye’nin önceliğinin sorunun müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesi olduğuna vurgu yapan kaynaklar, Suriye yönetiminin talep etmesi durumunda, askeri destek verilebileceğinin de altını çizdi.

Terör örgütünün özellikle Kandil’deki şahin kanadının ayrıcalıklarını kaybetmeme amacıyla dış telkinlerin de etkisiyle Terörsüz Türkiye sürecini olumsuz etkileyecek girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Türkiye'nin bu riskleri de dikkate alarak, gerek askeri gerek istihbari gerekse diplomatik açıdan her türlü senaryoya karşı hazırlığını yaptığı vurgulandı.

Başta Suriye’deki gelişmeler olmak üzere Terörsüz Türkiye sürecini sabote edecek girişimlere karşı

da önlem alındığı bildirildi.