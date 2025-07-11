Suriye'deki orman yangını Hatay Yayladağı'na ulaştı

Suriye ’nin Lazkiye kentinin Türkmendağı bölgesinde başlayan ve günlerdir devam eden orman yangını Hatay’ın Yayladağı ilçesi sınırına ulaştı.

Ekiplerin sınır hattında teyakkuzda olduğunu ifade eden Celal Sarı, alevlere müdahale eden ekiplere kolaylıklar diledi.



Yangına Türkiye’den de destek ekipler gitmişti.