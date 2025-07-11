Suriye'deki orman yangını Hatay Yayladağı'na ulaştı

Suriye’nin Lazkiye bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Türkiye’nin en güneyinde yer alan Hatay’ın Yayladağı ilçesine sınırlarına dayandı.

Suriye'deki orman yangını Hatay Yayladağı'na ulaştı

’nin Lazkiye kentinin Türkmendağı bölgesinde başlayan ve günlerdir devam eden  Hatay’ın Yayladağı ilçesi sınırına ulaştı. 

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, zaman zaman sınırı geçen alevlere müdahale ediyorlar.

Yangın nedeniyle Yayladağı ilçesi duman tabakasıyla kaplandı.

Suriye'deki orman yangını Hatay Yayladağı'na ulaştı - 1

Ekiplerin sınır hattında teyakkuzda olduğunu ifade eden Celal Sarı, alevlere müdahale eden ekiplere kolaylıklar diledi.

Yangına ’den de destek ekipler gitmişti.

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