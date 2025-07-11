Suriye'deki orman yangını Hatay Yayladağı'na ulaştı
Suriye’nin Lazkiye bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Türkiye’nin en güneyinde yer alan Hatay’ın Yayladağı ilçesine sınırlarına dayandı.
Suriye’nin Lazkiye kentinin Türkmendağı bölgesinde başlayan ve günlerdir devam eden orman yangını Hatay’ın Yayladağı ilçesi sınırına ulaştı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, zaman zaman sınırı geçen alevlere müdahale ediyorlar.
Yangın nedeniyle Yayladağı ilçesi duman tabakasıyla kaplandı.
Ekiplerin sınır hattında teyakkuzda olduğunu ifade eden Celal Sarı, alevlere müdahale eden ekiplere kolaylıklar diledi.
Yangına Türkiye’den de destek ekipler gitmişti.
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