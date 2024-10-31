Suriye'deki üs bölgelerine tacizler | MSB: Misliyle karşılık veriliyor

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısını yaptı.



Terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi veren Bakanlık kaynakları; son bir haftada 198, 1 Ocak'tan bu yana ise 2 bin 149 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Yılbaşından itibaren ise teslim olan terörist sayısı 86'ya ulaştı.



SURİYE'DEKİ ÜS BÖLGELERİNE TACİZLER



Bakanlık kaynakları, Suriye’nin kuzeyindeki üs bölgeleriNE yönelik saldırı haberlerine ilişkin “Bölgedeki üs bölgelerimize yönelik tacizler sürekli olmaktadır. Birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak derhal ve misliyle karşılık verilmektedir." açıklamasında bulundu.



Gerekli tedbirlerin de alındığının altı çizilirken açıklamada "Şu an için bölgede olumsuz bir durum yok." denildi.



DİYARBAKIR’A ACİL İNİŞ YAPAN EUROFIGHTER UÇAĞI



Diyarbakır’a acil iniş yapan Eurofighter uçağıyla ilgili de “29 Ekim 2024 tarihinde Doğal Kararlılık Harekâtı (Operation Inherent Resolve-OIR) kapsamında görev yapan Birleşik Krallık’a ait bir adet Eurofighter uçağı, yaşadığı teknik arıza sonrası Diyarbakır Üssüne uçaklarımız refakatinde acil iniş yapmıştır. Bahse konu Eurofighter’ın arızasının giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmekte olup, müteakiben Diyarbakır Üssünden ayrılması planlanmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.



EUROFIGHTER VE F16 KONUSUNDA SON DURUM



Bakanlık kaynakları, Eurofighter ve F-16 temini konusundaki son duruma ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

“Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik Konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile görüşmeler devam etmektedir. Yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanacağını bekliyoruz. F-16 Blok-70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesinin yapılmasıyla birlikte sözleşmeler yürürlüğe girmiştir. F-16 Blok-70 uçağının tedarikine yönelik ABD devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile teknik görüşmeler devam etmektedir.”

