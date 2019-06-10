Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye tarafında başlayan ve sınır hattındaki askeri bölgeye sıçrayan yangın kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Suriye tarafındaki otların bilinmeyen bir nedenle tutuşmasıyla başlayan yangın, bir süre sonra sınır hattına ulaştı. Rüzgarın da etkisiyle sınır hattındaki askeri bölgeye sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye, AFAD ve askeri personel müdahale etti.



TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi ekipleri ve jandarmanın da TOMA ile müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.



Söndürülen yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

