Suriye'den acı haber: Uzman çavuş, silah kazasında şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın şehit olduğunu duyurdu.

Suriye'den acı haber: Uzman çavuş, silah kazasında şehit oldu

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, 11 Eylül 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Onur ÇAPAN, meydana gelen silah kazası sonucu olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bakanı Yaşar Güler, paylaştığı mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız 11 Eylül 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Özel okulda sahte öğretmen iddiası: 3 aileden suç duyurusu

TÜRKİYE HABERLERİ

Dışişleri'nden ABD ve Güney Kıbrıs arasındaki savunma işbirliğine kınama

Dışişleri'nden ABD ve Güney Kıbrıs arasındaki savunma işbirliğine kınama

Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi

Türk dünyasının ortak alfabesi kabul edildi

Devlete ait huzurevi fiyatlarına zam yapıldı

Devlete ait huzurevi fiyatlarına zam yapıldı

EGM bekçi alımı başvurularında son durum: 2024 bekçi alımı ne zaman başlayacak?

EGM bekçi alımı başvurularında son durum: 2024 bekçi alımı ne zaman başlayacak?

EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Üç bakan Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti

Üç bakan Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...