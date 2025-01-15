Suriye'den ilk önemli ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Şeybani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'den gelen heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Kabulde, Suriye’deki son durum ile ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazası temelinde atılacak adımlar ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad rejiminin arkasında büyük yıkım bıraktığını, Türkiye’nin kardeş Suriye halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ülkenin yeniden imarında yürütülecek çalışmalara destek olacağını ifadeyle, bu minvalde Suriye’ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasının önemini vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığının altını çizdi.

SURİYE'DEN İLK HEYET TÜRKİYE'DE

Suriye'den gelen Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Başkanı Esen Hattab Ankara'da temaslarda bulunuyor.



Kritik ziyarette Suriye'de yeni dönem ele alınacak. Sınır güvenliği, terör örgütleriyle mücadele, ülkenin yeniden inşası, ticari ve ekonomik ilişkiler ayrıntılarıyla masaya yatırılacak.