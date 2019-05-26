Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Meyade Sabbağ, 10 aylık bebeği Nihel Sabbağ'ın nefes almadığını fark edince 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan bebek hayata döndürülemedi. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Bursa'nın İnegöl ilçesine yerleşen Suriye uyruklu Meyade-Rabi Sabbağ çiftinin ikinci bebekleri Nihel Sabbağ, uyuduğu sırada nefessiz kaldı. Bu sırada çocuğunu emzirmek için odaya giren anne Meyade Sabbağ, çocuğunu uyandıramayınca komşularının yardımıyla sağlık ekibine haber verildi.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibindeki görevlinin yaptığı kontrolde bebeğin nedef almadığı belirlendi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nihel bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle savcılık soruşturma başlatı. bebeğin cesedi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.