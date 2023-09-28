Suriyeli ailenin 3 günlük bebeği hastaneden kaçırıldı

İzmir'de, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Suriyeli bir ailenin 3 gün önce doğan bebeğini test bahanesiyle alıp kaçan kadın, yakalanarak gözaltına alındı.

Suriyeli ailenin 3 günlük bebeği hastaneden kaçırıldı

Olay, dün öğle saatlerinde Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde meydana geldi.

Suriye uyruklu bir aileye kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan bir kadın, test bahanesiyle 3 gün önce dünyaya gelen bebeği alarak uzaklaştı. Kucağındaki bebeği örtüye sararak uzaklaşan kadından tekrar haber alamayan aile, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, hastaneden çıktıktan sonra taksiyle bindiği tespit edilen kadının kimliğini belirleyip, yakalamak için harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, isminin S.G. olduğu belirlenen kadını yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli kadın ile birlikte bulunan ve sağlık durumu iyi olan ise ailesine teslim edildi. 

Gözaltına alınan S.G.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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