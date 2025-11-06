Suriyeli askeri öğrenciler, TSK'da görev alacak mı? MSB'den açıklama

MSB'de haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bakanlık, Suriyeli askeri öğrencilerin "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" kapsamında Milli Savunma Üniversitesi'nde (MSÜ) öğrenim gördüğünü, bunların TSK'da görev almasının söz konusu olmadığını duyurdu.

MSÜ'deki Suriyeli askeri öğrencilerin eğitimler tamamlandıktan sonra ülkelerine döneceğine vurgu yapılan açıklamada, bakanlık tarafından birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan anlaşmalar kapsamında eğitim ile danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Yabancı askeri öğrenciler belirli sürelerle ülkemizde eğitim almakta ve eğitimlerini tamamlamalarının ardından kendi ülkelerine dönmektedir. Milli Savunma Üniversitesinin kurulduğu 2016 yılından 2025 yılına kadar ABD, Balkanlar, Afrika, Türk Devletleri, Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere toplam 39 ülkeden 3 bin 16 misafir askeri öğrenci, Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları, Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (SUTASAK) , Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimleri (ASTTASAK), Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Harp Enstitülerinde eğitim almıştır. Bu kapsamda, Suriyeli askeri öğrenciler de 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' kapsamında MSÜ'de öğrenim görmekte olup, bu kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görev alması söz konusu değildir.”

"4 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU"

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 7 gün 24 saat görev ve faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi veren Aktürk, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz hafta içerisinde 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye harekat alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında, bugüne kadar Tel Rıfat ve Münbiç'te imha edilen tünellerin toplam uzunluğu 715 kilometre olmuştur."