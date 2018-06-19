Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde yaşayan Dima Aşaelim'den (18) bir süredir haber alamayan ağabeyi Valid Aşaelim, kız kardeşinin durumunu kontrol etmek için evine gitti.
Valid Aşaelim eve girdiğinde Dima Aşaelim'i bıçaklanmış olarak yerde yatarken, 7 aylık oğlu Hasan Kasim'i de ona sarılmış halde buldu.
Ağabeyin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, Dima Aşaelim'in 1,5 yıllık eşi olduğu belirtilen ve Kent Meydanı'ndaki bir restoranda çalışan Ahmet Kasim'i (28) ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.
Aşaelim'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Suriyeli kadın bebeğinin yanında öldürülmüş halde bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
Bursa'da Suriye uyruklu bir kadın, 7 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde yaşayan Dima Aşaelim'den (18) bir süredir haber alamayan ağabeyi Valid Aşaelim, kız kardeşinin durumunu kontrol etmek için evine gitti.