Suriyeli kadına tekmeye tutuklama

Gaziantep'te yaşlı kadına tekme atan zanlı tutuklandı.

Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed, bankta oturduğu sırada birinin tekmeli saldırısına uğradı.



'Çocuk hırsızı' olmakla suçlanan 70 yaşındaki kadının görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Başlatılan soruşturma kapsamında, isminin Şakir Ç. olduğu tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

Toplanan kalabalığın 'çocuk hırsızı' demesi ile kadına tekme attığını ve pişman olduğunu belirten Şakir Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Karara başsavcılık, itiraz etti. 'Fuhşa teşvik' dahil 9 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen Şakir Ç., itiraz sonrası yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VALİ GÜL: FIRSAT VERMEYECEĞİZ



Gaziantep Valisi Davut Gül de sosyal medyadan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi, emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz" paylaşımında bulundu.