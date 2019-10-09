Suriyeli kanaat önderleri Gaziantep’te bir araya gelerek, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenlediği operasyon hakkında bir destek bildirisine imza attılar.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Fırat’ın doğusunda bölge halkına karşı insanlık dışı muamelelerde bulunan, insan haklarını ihlal eden ve uluslararası bazı çevrelerce himaye edilen terör örgütlerine yönelik Türkiye bir operasyon başlatmıştır. Bölge halkı olarak, huzur ve güvenliğin tesisi için operasyonun yapılmasına her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. PKK/PYD ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerini lanetliyor, Türkiye’nin bu örgütlerle yürüttüğü mücadelede elimizden gelen desteği sunmaya hazır olduğumuzu buradan ifade ediyoruz. Uluslararası himaye gören bu örgütler tarafından Suriye’nin toprak bütünlüğünün parçalanmasına yönelik her türlü girişimin engellenmesini, bölgenin bir an önce Türkiye’nin desteği ile huzura kavuşmasını ve yurdumuza dönmeyi arzuluyoruz. "



1- Terörün Karşısındayız



2- Operasyonu Destekliyoruz



3-Suriye’yi Böldürmeyeceğiz



4- Ülkemize Döneceğiz

Bildiriye imza atan isimler:

Cemal Akıncı- Suriye Geçici Hükümeti Eski Müsteşar

Abdulaziz Temmo-Suriye Bağımsız Kürt Derneği Başkanı

Mohammed Vacih Cuma-Türkmen Meclisi Başkanı

Muhammed Elşimali-Suriye Geçici Hükümet Temsilcisi



Ali Ahmeed-Minberşam Derneği Başkanı



Ali Şerif-İşrak Gazetesi Kültür Editörü



M. Wail Dada- Ataa İnsani Yardımlaşma Derneği



Mouhamad Hassno- ACU/Yardım ve Koordinasyon Birimi Derneği



Azzam Khanjı- Midad Derneği Başkanı



Abdulrahmen Dadam-Önder Derneği Başkanı



Radif Mustafa-Suriye Bağımsız Kürt Derneği Başkan Yardımcısı



Saad Vefai-Siyasetçi



Abdulhadi Almustafa-Suriye Hukukçular Birliği Başkanı



Alaaddin Husso- Fecr Radyo Koordinatörü



Hassan Mousa-Cerablus Aşiret Meclisi Üyesi

VİDEO: HAREKATTAN İLK GÖRÜNTÜLER