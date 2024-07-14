Suriyeli mülteci sorunu | Bakan Fidan: Kimseyi zorla gönderecek değiliz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Fidan, Suudi Arabistan ile ilişkilerin kazandığı ciddi ivmeden memnuniyet duyduklarını dile getirip "Mevcut işbirliğini artırmak için yapılacakları konuştuk. Ticaret hacminde hedefimiz 30 milyar dolar." dedi.



"GAZZE'DE AKAN KAN DURMALI"



Fidan, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin de ateşkes müzakerelerinin sürmesini beklediklerini ve ateşkesin bir an önce devreye gitmesini beklediklerinin altını çizdi.



Fidan, "İsrail'in sivillere yaptığı saldırıyı kınıyoruz. Ateşkes adil ve kalıcı barış 1967 sınırları çerçevesinde Kudüs başkentli Filistin kurulmalıdır. Gazze'deki vahşetin durması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konusunda aynı düşünüyoruz. İsrailli yetkililer uluslararası mahkemelere hesap verecek. Ateşkes planı bir an önce yürürlüğe girmeli Gazze'de akan kan durmalı." dediç



SURİYE İLE NORMALLEŞME ADIMLARI



Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının çok önemli olduğunu vurgulayarak "Suriye ilgili olarak Cumhurbaşkanımız liderlik vizyonunu kullanarak en üst düzeyden bir barış çağrısında bulunmuştur. Bu son derece kıymetli bir çağrıdır. Umarım bunun değerini anlarlar." dedi.



SURİYELİ MÜLTECİ SORUNU



Suriyeli mülteci sorununa ilişkin de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Fidan, "Gönüllü olmadığı sürece kimseyi gönderecek değiliz. Rusya ve İran'ın yapıcı rol oynamasını bekliyoruz." diye konuştu.

