Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, yanlarına aldıkları eşyalarla sınır kapısına geliyor.



Polis, jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, kimlik bilgeleri ve bavul kontrollerini yaptığı Suriyelilerin geçişini sağlıyor.



20 Mayıs'tan itibaren başlayan geçişler kapsamında 16 bin civarında Suriyelinin sınırdan çıkış yaptığı, geçişlerin 31 Mayıs'a kadar devam edeceği öğrenildi.



SURİYELİ ÇOCUKLARA AŞI



Bu arada, Türkiye'den çıkış yapan Suriyeli çocuklara aşılanıyor. Suriyeli çocuklar, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda kurulan sağlık çadırına alınıyor.



Sağlık Bakanlığı personelince, 0-14 yaşındaki çocuklara çocuk felci, kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı uygulanıyor.



Şu ana kadar bin çocuğa aşı yapıldığı öğrenildi.