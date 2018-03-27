Suriyeliler dönüş yolunda

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüşleri devam ediyor.



Göç İdaresi İl Müdürlüğünce Öncüpınar Konaklama Tesisleri bünyesinde oluşturulan birimde gönüllü geri dönüş işlemlerini yaptıran Suriyeliler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolün ardından minibüslerle ülkelerine gönderiliyor.



Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında Öncüpınar Konaklama Tesisleri'ndeki büroya gelen çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 120 Suriyeli, işlemlerin ardından ülkelerine kesin dönüş yaptı.



Suriye uyruklu Yusuf el-Hamudi, yaptığı açıklamada, yaşadıkları köyün terör örgütlerinin saldırısına maruz kalması sonucu 4,5 yıl önce Türkiye'ye sığındığını ve İzmir'e yerleştiğini söyledi.



Geldikleri günden bu yana Türkiye'nin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını anlatan el-Hamudi, bütün bunlar için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür etti.



Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla huzur ve güven sağlandığı için ülkesine dönmeye karar verdiğini ifade eden Yusuf el-Hamudi, "Türkiye çok güzel, burada her şey var, bize de çok iyi davranıyorlar ama insanın vatanı gibisi yok. Allah Türk askerinden razı olsun oraları temizledi, biz de şimdi ülkemize dönüyoruz." diye konuştu.



Eyyem Yeccü de uzun sürenin ardından ilk defa ailesini görebilecek olmanın sevincini yaşadığını belirterek, özellikle Afrin'in terör örgütlerinden temizlenmesinin ardından bölgenin güvenli olduğuna karar verdiğini, bu nedenle gönüllü olarak ülkesine dönmeye karar verdiğini dile getirdi.



Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak 2015'ten bu yana Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında yaklaşık 60 bin Suriyeli ülkesine dönüş yaptı.



