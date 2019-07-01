Meclis'in temmuz ayı oturumunda CHP, AK Parti ve MHP grup sözcüleri kararın yeniden oylanmasını ve kanunlara aykırılık varsa iptal edilmesini talep etti.
Müzakerelerin ardından karar yeniden oylamaya sunuldu. İYİ Parti'li 7 meclis üyesi karara olumlu yönde oy kullandı. Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ile CHP, AK Parti ve MHP'li 16 meclis üyesi olumsuz oy verdi.
Karar oy çokluğuyla iptal edildi. Suriyelilerin halkı rahatsız ettikleri gerekçesiyle plaja alınmamaları yönündeki öneriyi haziran ayında CHP'li meclis üyesi Ulaş Özgen vermişti. Oy çokluğuyla kabul edilen karari tepkiler üzerine Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz veto etmişti.
Suriyelilere plaj yasağına belediye meclisinden ret
NTV HaberTürkiye
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde geçen ay veto edilen Suriyelilere plaj yasağı, Belediye Meclisi'nde bir kez daha gündeme geldi, karar reddedildi.
Meclis'in temmuz ayı oturumunda CHP, AK Parti ve MHP grup sözcüleri kararın yeniden oylanmasını ve kanunlara aykırılık varsa iptal edilmesini talep etti.