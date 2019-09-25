Suriye uyruklu vatandaşlara yönelik sosyal medyada olumsuz paylaşım yapan 5 kişi hakkında soruşturma açıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, Suriyelilerle ilgili olumsuz algı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığınca, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene, devlet yapısına, genel güvenliğe yönelik önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayişi sağlamak, bilişim suçlarıyla mücadele etmek amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Sosyal medya üzerinden ülkemizde yaşayan Suriyeli mültecilerle ilgili olumsuz paylaşım yaparak 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu' işlediği tespit edilen R.K. (39) C.Ö. (34) M.G. (21) M.N.Ö. (21) ve M.Ş.F. (29) isimli şahıslar 23 Eylül 2019 tarihinde, Mersin ilinde gözaltına alınarak, yapılan soruşturmalar neticesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."



Açıklamada, zanlılardan R.K. hakkında "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçundan, C.Ö. hakkında "Görevi Yaptırmamak ve Direnme", "Fikri ve Sanat Eserleri Kanununa muhalefet", "Müstehcenlik", "Güveni Kötüye Kullanma", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" ve "Yağma (Gasp)" suçlarından, M.Ş.F. hakkında "Devletin Uluslararası Şahsiyetine Karşı İşlenen Suçlar", "İş yerinden ve Kurumdan Hırsızlık-Mala Zarar Verme" ve "Taksirle Yaralama" suçlarından arşiv kayıtları bulunduğu da belirtildi.

