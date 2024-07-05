Suriyelilerin kimlik bilgileri sızdırıldı mı? Göç İdaresi'nden açıklama

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan, Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddialarına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada "Bu verilerin hangi yıllara ait olduğunun, hangi kaynaktan, hangi tarihte alındığının belirlenebilmesi ve kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Suriyelilerin kimlik bilgileri sızdırıldı mı? Göç İdaresi'nden açıklama

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığına dair iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacının ortaya çıktığı kaydedildi.

"GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu bilgiler incelenmiş ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki güncel bilgilerle uyuşmayan bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, bu verilerin hangi yıllara ait olduğunun, hangi kaynaktan, hangi tarihte alındığının belirlenebilmesi ve kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

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