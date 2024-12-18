Suriyelilerin ülkelerine dönüşü: "Ekonomiye zarar vermez"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Bolu'da katıldığı etkinlik sonrası Suriyelilerin dönüşüne ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Atay, kademeli bir dönüş beklediklerini söyleyerek "Bu gidiş aniden herkesin birden ülkeyi terk ettiği bir gidiş değil kademeli bir gidiş olacaktır. Buradaki üniversitelerde, okullarda eğitim alan çocuklar, gerek ülkelerinde hekim, öğretmen, mühendis olarak görev almaları gerekse de diğer açılardan bakıldığında, süreç Türkiye açısından son derece yönetilebilir." dedi.

"HESAP EDİYORUZ"



"Nasıl geldiklerinde ekonomiye zarar vermedilerse, gittiklerinde de vermeyeceklerini hesap ediyoruz." diye konuşan Atay, ekonominin doğal bir akışı olduğunu söyledi.

Bu akışta özellikle eğitimden yararlanan, Türkiye'de üniversitelerde okuyan veya mezun olmuş gençlerin ülkelerinin imarı için geri döneceklerini de sözlerine ekleyen Atay, "Bu insanlar buradaki becerilerini kendi ülkelerine döndüklerinde de sürdürecekler." dedi.

