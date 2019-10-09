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Suriye Milli Ordusu askerlerini taşıyan otobüsler ile mühimmat yüklü tırlar, Kilis'ten Gaziantep istikametine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen konvoyun Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.