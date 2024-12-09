Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğuna muhaliflerin bayrağı asıldı

Şişli'deki Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğuna 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından muhaliflerin bayrağı asıldı.

Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğuna muhaliflerin bayrağı asıldı

'nin başkonsolosluğunda bayrak değişimi yaşandı. 

Çalışanlarca dün başkonsolosluğun balkonundan kaldırılan rejime ait bayrağın yerine muhaliflerin bayrağının asıldığı görüldü.

Bayrağın sabah saatlerinde konsolosluk çalışanları tarafından balkondaki yerine asıldığı öğrenildi.

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