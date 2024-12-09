Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğuna muhaliflerin bayrağı asıldı

Suriye'nin İstanbul başkonsolosluğunda bayrak değişimi yaşandı.

Çalışanlarca dün başkonsolosluğun balkonundan kaldırılan rejime ait bayrağın yerine muhaliflerin bayrağının asıldığı görüldü.



Bayrağın sabah saatlerinde konsolosluk çalışanları tarafından balkondaki yerine asıldığı öğrenildi.