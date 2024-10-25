Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Güvenlik güçlerinin terör örgütüne yönelik operasyonları sürüyor. Son operasyon Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine yapıldı. Bu operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."
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