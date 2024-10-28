Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye'nin kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve 'nin kuzey bölgelerindeki operasyonları sürüyor.

'den yapılan açıklamada "Güçlüyüz, kararlıyız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Aziz vatanımız için ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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