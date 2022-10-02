Suriye'nin kuzeyinde 15 terörist yakalandı

Suriye'nin El Bab ve Cerablus bölgelerinde düzenlenen operasyonlarla terör örgütleri PKK ve DAEŞ mensubu 15 terörist gözaltına alındı.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, DAEŞ ve PKK terör örgütlerinin Suriye’de örgüt mensuplarına canlı bomba, sabotaj ve saldırı eğitimi verdiği ve teröristlerin yasadışı yollardan Türkiye’ye geçiş arayışı içinde olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda, El-Bab ve Cerablus’ta 29 Eylül 2022 tarihinde yapılan operasyonlarda 2’si bölge yöneticisi, 1’i istihbarat sorumlusu 11 DAEŞ'li ve 4 PKK terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

Açıklamaya göre bu kişiler yerel makamlarca tutuklandı.

