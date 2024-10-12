Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin örgütüne yönelik sınır ötesi operasyonları devam ediyor.

, ve Barış Pınarı bölgelerinde 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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