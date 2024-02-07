Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonunda, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

'den yapılan açıklamaya göre; bir grup teröristin, Zeytin Dalı ve  bölgelerine saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi.

Bu istihbarat üzerine düzenlenen operasyonda, 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık açıklamasında, ''Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.'' ifadeleri yer aldı.

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