Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Mili Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları devam ediyor.

'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'nin kuzeyindeki ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleyi sürdürecek. Aziz vatan için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz."

Öne Çıkan Video

Dünyada bir ilk: Robotik cerrah ile çift akciğer nakli yapıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...